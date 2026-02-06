Осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е платил за генетични тестове в опит да използва собствения си генетичен материал за регенеративна медицина. Тя е насочена към възстановяване на тялото чрез разработване на нови тъкани и органи, докато старите се износват, сочат файлове от новопубликуваните досиета „Епстийн”, пише CNN.

Няколко години след като Епстийн е осъден по обвинения, свързани с проституция през 2008 година, той е платил на лекар във водеща американска болница, за да проучи създаването на стволови клетки, които са от ключово значение за имунитета и лечението.

Изследователят Джоузеф Такурия по това време бил старши лекар в болница Massachusetts General Hospital (MGH) в Бостън и бил свързан с мащабен проект за геномни изследвания в Медицинския факултет на Харвард.

„Геномът на България“: Революция в медицината и(ли) изпитание за етиката?

В изявление пред CNN Такурия заявава, че Епстийн бил участник в Harvard Personal Genome Project - мащабна публична глобална база данни с генетична информация от доброволци, използвана от учени и изследователи за по-добро разбиране на човешките характеристики и гени. Изследователят не е свързван публично с Епстийн досега и не е обвинен в каквото и да било престъпление.

Представител на Харвард заявяви, че MGH е свързана с университета, но Такурия не е бил пряко нает от Харвард или от Института „Уайс“, който ръководи проекта Personal Genome Project. От MGH посочиха, че няма данни болницата да е одобрявала изследванията, описани в имейлите, свързани с Епстийн. Говорител на MGH съобщи, че Такурия е напуснал лечебното заведение през 2022 г.

Сред документите от досиетата „Епстийн“ има и предложение, изпратено от Такурия до Епстийн през февруари 2014 г., в което той го призовава да финансира частен проект за секвениране на геномите на негови пациенти с цел да се проучат генетичните фактори, които стоят в основата на техните заболявания.

Досиетата „Епстийн“: Новите документи показват Андрю Маунтбатън-Уиндзор коленичил над легнала жена (СНИМКИ )

В предложението са разгледани и конкретни възможности за генетични изследвания, насочени специално към Епстийн. Няколко месеца по-късно Такурия изпратил на Епстийн документ за редица проекти, които включват първоначална инвестиция от 2000 долара за секвениране на част от генома на финансиста. Документът съдържа и прогнозна стойност за „персонализирани изследвания за дълголетие“, които предвиждат използване на генно редактиране. Също така е посочено, че Епстийн е предоставил проба от слюнка.

Част от изпратеното предложение включва редактиране на стволовите клетки на Епстийн, „за да се въведат мутации в културата, за които се смята, че увеличават дълголетието“, използвайки новата за това време технология за генно редактиране CRISPR, пише Такурия. Пълният обхват на предложените проекти, както е описано в документа, би струвал 193 400 долара.

„Аз бях лекар изследовател, а той беше обект на изследване“, добавя Такурия. „Чувствам се ужасно заради това, през което са преминали жертвите му. Съжалявам, че по онова време не знаех повече за неговия произход и мащаба на престъпленията му“, коментира още изследователят.

Нова човешка раса?

Според информацията Епстийн провеждал разговори с учени, по време на които обмислял използването на собствените си гени, за да създаде нова човешка раса. Последните публикувани имейли хвърлят нова светлина върху взаимоотношенията на Епстийн с водещи учени в областта на геномните изследвания и повдигат въпроси за това как някои от тях може да са търсили финансиране от него. В изявлението си пред CNN Такурия казва, че е бил представен на Епстийн от Джордж Чърч - известен изследовател в областта на геномиката от Харвард, като потенциален обект на изследване за проекта „Личен геном“. Чърч, който е пионер в генното редактиране с тогава новаторската технология CRISPR, и преди това е бил свързван с Епстийн. Финансисът често водел кореспонденция с Чърч и дарявал средства за изследванията му.

През 2019 година Чърч се извини за връзката си с финансиста. „Джефри и аз обсъждахме геномно изследване, което наричам проекта „Венера“, пише Такурия в документ от 2014 г. Той допълва, че финансисът коментирал участието на 200 души в този проект. В изявлението си пред CNN Такурия посочва, че проектът е идея на Епстийн. Той допълва, че не се е стиганло до нейното реализиране.

Редактор: Цветина Петрова