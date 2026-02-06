Зимното време доведе до отменени и забавени полети на международното летище в Берлин. Екипите изпитват затруднения с почистването на пистите и обезледяването на самолетите. „Възобновихме полетните операции малко след обяд. Първите самолети се обезледяват“, заяви говорител на летище "Берлин–Бранденбург" пред АФП. "Въпреки това пътниците трябва да очакват значителни закъснения и отменени полети, след като през нощта отново валя дъжд и се заледи", добави говорителят.

Едва около една четвърт от планираните за четвъртък полети са успели да излетят или кацнат, преди летището да бъде затворено вечерта.

Летището в Берлин отмени всички заминаващи полети

Автобусите в много райони на Берлин също бяха спрени късно в четвъртък, а придвижването в североизточните германски провинции Бранденбург и Мекленбург–Предна Померания беше сериозно нарушено.

Градските власти съобщиха, че условията по пътищата в Берлин остават „трудни“ след дни на отрицателни температури. Очаква се постепенно подобрение, като предупрежденията за поледици от Берлин до Балтийско море бяха понижени от червено на оранжево ниво.

Редактор: Дарина Методиева