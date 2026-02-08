В рубриката „Непознатите земи” се отправяме на далечно пътешествие до Агра - индийския град, приютил едно от чудесата на света. Виктория Бочевска, заедно с Explorers Club Bulgaria, ни отвежда на забележителна разходка из потайностите на „Тадж Махал” - Короната на всички дворци и непреходен символ на вечната любов.

Пътят за Агра минава през град Джайпур, където се намира храмът „Бирла Мандир”, посветен на бог Вишну и богиня Лакшми. Без масивни порти и каквито и да е било ограничения, отвореният храм кани всеки, независимо откъде идва и в какво вярва. Трите купола разказват история за толерантност, за съжителство на вярвания и за Индия, такава, каквато иска да бъде: древна и модерна едновременно. Куполите символизират трите религии в страната: индуизъм, будизъм и джайнизъм. В храма всички са равни и боси, показвайки по този начин, че оставят егото си и статуса си на бедни или богати хора пред входа, заедно с обувките си. И вярвайки в това, че святото пространство изисква друг начин на присъствие.

И докато около „Бирла Мандир” няма тежки порти, 240 километра на север нетърпеливият ни поглед да видим вече „Тадж Махал” се спира пред главната порта на целия ритуален комплекс от червен пясъчник, отделяща светския външен свят от вътрешното пространство на покой и вечност. В този момент „Тадж Махал” още не се разкрива. Първо идва тишината, после идва градината, а чак след това виждаме и едно от 7-те чудеса на света.

„Тадж Махал” не е проектиран да бъде видян изведнъж – той се разкрива като големите чувства: бавно, търпеливо и завинаги. С всяка крачка „Тадж Махал” става по-голям, по-ясен и по-въздействащ. И това не е случайно. Този архитектурен подход идва от моголската представа за Рая, пътят към който е постепенен, преминавайки от земното към вечността. В този случай – от шума на света към покоя на любовта.

Архитектите на Шах Джахан и самият той създават очакване, защото емоцията не е в изненадата, а в подготовката. Дори перспективата е измамна. Докато вървим, „Тадж Махал” изглежда сякаш не се приближава. Така моментът на „срещата“ се превръща в кулминация на нашето пътуване в Индия.

Наред със свещената крава, „Тадж Махал” е един от най-разпознаваемите символи на Индия. В дъното на цялата история около „Тадж Махал”, разбира се, стои жена – любимата на моголския император Шах Джахан. Тогавашното строителство на „Тадж Махал” отнема 21 години и струва 30 милиона тогавашни рупии. Това означава пропиляване на цялата държавна хазна, което става и причина моголският император Шах Джахан да бъде свален от престола от собствения си син. Цената обаче си струва, защото и до днес „Тадж Махал” е световен символ на Индия, но и разказ за човек, който е обичал… и никога не е спрял.

„Изграден е в памет на съпругата му Мумтаз. При построяването му мавзолеят носи името „Гробницата на Мумтаз Махал“. Но през вековете, заради това, че хората не са можели да го произнасят правилно, името му е променено на „Тадж Махал”. Мумтаз почива след раждането на 14-ото им дете, а строежът започва шест месеца след смъртта ѝ. Проектиран е от иранския архитект Ахмед Лахори. „Тадж Махал” е подкрепен от две минарета и две джамии. Джамията вляво все още се използва от мюсюлманите, но джамията вдясно никога не е била използвана – тя е била построена само за симетрия. И точно тази симетрия прави „Тадж Махал” едно от чудесата на света”, обяснява екскурзоводът Шафиз.

Мавзолеят е върховна точка на моголския архитектурен стил – абсолютно симетричен, считан за математически съвършен. Всичко в него е симетрично: градините, портите, минаретата, дори декорациите. Облицован е изцяло с бял мрамор, а от полускъпоценни камъни са оформени цветя, листа и лози, препращащи отново към Райската градина. Светът го смята за чудо, защото малко сгради в историята са толкова хармонични от всеки ъгъл и имат такова влияние в света

