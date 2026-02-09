Според официални източници Марева Грабовски-Мицотакис е в добро състояние и се възстановява

Марева Грабовски-Мицотакис е пострадала в Милано, където е придружавала съпруга си Кириакос Мицотакис за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри. След подхлъзване и падане дамата била транспортирана в Атина и приета в болница, специализирана в областта на травматологията.

В неделя Грабовски-Мицотакис е претърпяла успешна хирургична интервенция на двете ръце, извършена от водещи специалисти по микрохирургия на горни крайници. Според официални източници съпругата на гръцкия премиер е в добро състояние и се възстановява, а половинката ѝ е неотлъчно до нея в болницата.

Очаква се Марева Грабовски-Мицотакис да остане под наблюдение в лечебното заведение още 24 до 48 часа, след което ще продължи възстановяването си в домашни условия. Кириакос Мицотакис е отложил част от ангажиментите си за началото на седмицата, за да бъде със съпругата си. Той благодари публично на медицинския екип за показания професионализъм.

