Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в сряда. Двамата ще разговарят в Анкара в рамките на Шестия висш съвет за сътрудничество между двете страни.

Срещата беше потвърдена от правителствените говорители на двете държави, като Атина подчертава, че влиза в преговорите с твърда позиция, базирана на международното право.

Гърция и Турция планират ново заседание на Съвета за сътрудничество през 2026 г.

Лидерите ще обсъдят отношенията в различни сфери и се очаква да подпишат документи за засилване на сътрудничеството в икономиката и разширяване на сътрудничеството в секторите на туризма, митническите услуги и иновациите. Целта е двустранният стокообмен да достигне 10 милиарда долара. Очаква се и подписване на споразумение в областта на медицинските науки и здравеопазването.

Лидерите ще прегледат напредъка по мерките за деескалация на напрежението в Егейско море и ще обсъдят засилване на комуникацията за справяне с нелегалната миграция, включително темата за континенталния шелф и териториалните води.

Европейският съюз приветства затоплянето на отношенията между Атина и Анкара, като го разглежда като ключов фактор за стабилността в Източното Средиземноморие.