Исторически резултат за управляващата партия на премиера Санае Такаичи на предсрочните избори за парламент в Япония. За първи път в следвоенната история на страната либерално-демократическата партия печели повече от две трети от мнозинството в Камарата на представителите.

С тази убедителна победа управляващите ще могат да прокарат изменения на Конституцията и закони, дори ако бъдат отхвърлени от Горната камара, където управляващите остават малцинство.

Пазарите реагираха веднага на новината и японските акции достигнаха рекордно високи нива в днешния ден.

„Такаичи не се опираше на постиженията си, а на положителното послание, че ще направи Япония по-силна икономически и по-силна в отбранително отношение. Тя все още не е изпълнила тези обещания, но хората отидоха до урните с положително отношение към нея и с надежда. Такаичи използва това силно послание, за да постигне много успешно високи рейтинги на одобрение и след това да ги превърне в избирателна победа”, коментира преподавателят в университета „Канда” в Чиба, Япония - Джефри Хол.

Редактор: Дарина Методиева