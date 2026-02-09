Снимка: Getty Images
Управляващите ще могат да прокарат изменения на Конституцията, дори ако бъдат отхвърлени от Горната камара
Исторически резултат за управляващата партия на премиера Санае Такаичи на предсрочните избори за парламент в Япония. За първи път в следвоенната история на страната либерално-демократическата партия печели повече от две трети от мнозинството в Камарата на представителите.
С тази убедителна победа управляващите ще могат да прокарат изменения на Конституцията и закони, дори ако бъдат отхвърлени от Горната камара, където управляващите остават малцинство.
Разпуснаха долната камара на японския парламент, страната отива на предсрочни избори
Пазарите реагираха веднага на новината и японските акции достигнаха рекордно високи нива в днешния ден.
„Такаичи не се опираше на постиженията си, а на положителното послание, че ще направи Япония по-силна икономически и по-силна в отбранително отношение. Тя все още не е изпълнила тези обещания, но хората отидоха до урните с положително отношение към нея и с надежда. Такаичи използва това силно послание, за да постигне много успешно високи рейтинги на одобрение и след това да ги превърне в избирателна победа”, коментира преподавателят в университета „Канда” в Чиба, Япония - Джефри Хол.Редактор: Дарина Методиева
