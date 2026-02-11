Институтът за пазарна икономика изследва доколко професионалното образование би могло да запълни липсата на здравни кадри и специалисти по здравни грижи в системата. Оказва се, че това образование не може да подпомогне здравеопазването. Приемът в здравните професии в средното професионално образование е съвсем ограничен – под 1% от целия прием. За сравнение – в Европейския съюз близо 14% от завършващите са в здравеопазване и социални грижи. Това обясни Зорница Славова, която е старши икономист към Института за пазарна икономика, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

У нас има 400 бройки, които не се запълват през годината. Те са само в три професии – асистент на дентален лекар, техник по очна техника и изпълнител на термални процедури, каза експертът. Също така не е застъпено дуалното обучение и обучението чрез работа за този тип професионално образование, допълни тя. Славова посочи, че липсват професиите болногледач и помощник на медицинска сестра.

Бившият здравен министър проф. д-р Стефан Константинов каза, че най-добрите практики са в скандинавските държави. Той обясни, че у нас няма и търсене на професии като болногледач и помощник на медицинска сестра, защото не са добре подсигурени. Също така допълни, че трябва да има финансови стимули, които обаче да засягат не само тези две професии, но съответно и медицинските сестри, и лекарите.

Константинов коментира и оставката на директора на детската специализирана болница в София д-р Благомир Здравков. „Фактът, че оставката беше веднага приета и беше поставено друго лице на негово място, означава, че е очаквано. Това подкрепя тезата на Здравков, че е имало проблеми”, допълни той. „Д-р Здравков си позволяваше да изразява мнение на фона на огромна кохорта от болнични директори, които са по-скоро изпълнители на това, което им се свежда отгоре. Също така на фона на твърде сивото и посредствено представяне на Здравното министерство в този си мандат, то завършва с недобър привкус и за кадровата политика с тази смяна”, каза още лекарят.

