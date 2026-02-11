Европейският съюз не е дал официално потвърждение за възможно пълноправно членство на Украйна през 2027 година. Това заяви Димитър Лилков от Центъра за европейски изследвания в Брюксел в ефира на предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS. По думите му посочената дата е била спомената от украинския президент Володимир Зеленски, но към момента не съществува официална позиция от страна на европейските институции.

„На този етап тази дата дойде от президента Зеленски. Няма официално потвърждение от Брюксел за подобно развитие“, посочи Лилков.

Той подчерта, че Украйна няма как да стане пълноправен член на ЕС още през 2027 г. по действащата рамка за разширяване. Според него в момента се обсъжда възможността за създаване на междинна рамка за постепенно членство, която да даде на страната частичен достъп до европейските политики.

По думите му пълноправното членство на Украйна не е непосредствен приоритет нито за Брюксел, нито за Киев. Основната цел остава прекратяването на войната.

Лилков подчерта, че ЕС не може да приеме държава, която се намира в активен военен конфликт, но в по-дългосрочен план присъединяването на Украйна има стратегическа цел.

„Разширяването на ЕС с Украйна има смисъл. Страната разполага със сериозен земеделски потенциал, природни ресурси, технологичен капацитет и развита армия. Държавата има какво да даде на европейския проект“, заяви експертът.

