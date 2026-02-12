Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация отменя зелените стандарти за автомобилните емисии, след като официално отхвърли правната основа на американските климатични правила, предаде АФП.

Говорейки в Белия дом, Тръмп каза, че „прекратява всички допълнителни зелени стандарти за емисии, наложени ненужно върху моделите превозни средства и двигателите между 2012 и 2027 година и след това“.

Администраторът на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) Лий Зелдин заяви, че това ще означава край на „почти всеобщо ненавижданата функция старт-стоп“, която изключва двигателите, когато автомобилите са в покой.

