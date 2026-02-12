Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
-
Евелина Славкова: Фокусът при служебния кабинет ще е върху ключови министерства, не върху целия състав
-
Напрежение в парламента след ветото на президента върху Изборния кодекс
-
„Челюсти”: Подходящ ли е Андрей Гюров за служебен премиер
-
Васил Тончев: Изборът на Андрей Гюров беше единственото възможно решение за служебен премиер
-
Росен Желязков за случая "Петрохан": Да оставим институциите да работят спокойно
-
Адв. Христев: След като подаде оставка от УС на БНБ, Гюров няма да се върне на тази позиция
Това обяви самият той на брифинг в Белия дом
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация отменя зелените стандарти за автомобилните емисии, след като официално отхвърли правната основа на американските климатични правила, предаде АФП.
Говорейки в Белия дом, Тръмп каза, че „прекратява всички допълнителни зелени стандарти за емисии, наложени ненужно върху моделите превозни средства и двигателите между 2012 и 2027 година и след това“.
Тръмп ще прави и „душовете на Америка отново велики“
Администраторът на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) Лий Зелдин заяви, че това ще означава край на „почти всеобщо ненавижданата функция старт-стоп“, която изключва двигателите, когато автомобилите са в покой.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни