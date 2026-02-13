Лидерите на Европейския съюз се споразумяха за широк набор от ангажименти за подобряване на общия вътрешен пазар. Целта е европейските предприятия да бъдат конкурентоспособни и да оцелеят в агресивната икономическа надпревара със САЩ и Китай.

На срещата в белгийския замък "Алден Бизен" лидерите подчертаха колко спешно трябва да се действа и се споразумяха да ускорят действието на пакета от икономически реформи - като премахване на ненужни регулации, завършване на единния пазар и защитни мерки за стратегическите сектори.

Лидерите от ЕС се събраха на извънредна среща

„Днес се съсредоточихме предимно върху начините за мобилизиране на частни инвестиции. И бях доволен да чуя единодушната подкрепа за увеличаването на спестяванията и инвестициите. Европа се нуждае от единна и ефективна финансова система, която да превръща спестяванията в инвестиции. През 2026 г. Старият континент ще постигне целите си. Миналата година го направихме в областта на отбраната, тази година ще го направим в областта на конкурентоспособността”, коментира председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

