На срещата в белгийския замък "Алден Бизен" те се споразумяха да ускорят действието на пакета от икономически реформи
Лидерите на Европейския съюз се споразумяха за широк набор от ангажименти за подобряване на общия вътрешен пазар. Целта е европейските предприятия да бъдат конкурентоспособни и да оцелеят в агресивната икономическа надпревара със САЩ и Китай.
На срещата в белгийския замък "Алден Бизен" лидерите подчертаха колко спешно трябва да се действа и се споразумяха да ускорят действието на пакета от икономически реформи - като премахване на ненужни регулации, завършване на единния пазар и защитни мерки за стратегическите сектори.
Лидерите от ЕС се събраха на извънредна среща
„Днес се съсредоточихме предимно върху начините за мобилизиране на частни инвестиции. И бях доволен да чуя единодушната подкрепа за увеличаването на спестяванията и инвестициите. Европа се нуждае от единна и ефективна финансова система, която да превръща спестяванията в инвестиции. През 2026 г. Старият континент ще постигне целите си. Миналата година го направихме в областта на отбраната, тази година ще го направим в областта на конкурентоспособността”, коментира председателят на Европейския съвет Антониу Коща.Редактор: Дарина Методиева
