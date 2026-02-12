Европейските лидери се събраха в белгийския замък „Алден Бизен” на специална среща, посветена на конкурентоспособността на ЕС. Държавните и правителствени ръководители обсъждят сценарии как Съюзът да стане по-бърз, по-гъвкав и по-малко обременен от собствените си правила.

Целта е да се очертае посоката на реформи - от опростяване на правилата, единен пазар на капиталите до ролята на националните правителства в законодателния процес.

„Днешната ни среща е посветена на конкурентоспособността и имаме ясен приоритет – да засилим икономическия растеж в Европа. Това е от изключителна важност за нашия просперитет, за създаването на качествени работни места и да запазим нашия икономически и социален модел”, посочи председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

„Ако искаш да бъдеш геополитическа сила, трябва да си или голяма икономическа сила, или голяма военна сила. Ние сме голяма икономическа сила, но трябва да станем още по-силни, това е сигурно. Затова трябва да работим върху процесите на опростяване и върху всичко, което помага на нашите компании”, отчете върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Европа губи скорост и лидерите ѝ търсят начин да натиснат газта. Докато САЩ наливат милиарди в технологии и индустрия, а Китай действа бързо и централизирано, Европа взема решения тромаво. Много държави, много правила, бюрокрация и труден достъп до капитал. И бизнесът започва да се оплаква. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще представи пътна карта до 2028 година, а Марио Драги – стратегически план за индустриалното бъдеще на Европа.

В навечерието на срещата Еманюел Макрон обяви, че превръщането на Европа в „независима сила“ е единственото решение срещу икономическите заплахи от страна на Пекин и Вашингтон.

„Не вярвам в протекционизма, но не вярвам и в такъв наивен континент, където ние сме единствените в света, които не защитават местните производители. Вижте Китай - там няма шанс някой от вас да получи равни възможности с китайските играчи. Вижте САЩ - и на северноамериканския пазар няма как да получите същите възможности като тези на местните производители”, коментира Макрон.

► Участието на премиера в оставка Росен Желязков

От Министерския съвет публикуваха пост във Facebook, който гласи, че премиерът в оставка Росен Желязков участва в неформална среща по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, федералния канцлер на Германия Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер.

„Форматът предшестваше днешното заседание на Европейския съвет.Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС. Премиерът Желязков дискутира с колегите си и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз”, написаха от МС.