Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Москва отхвърли нуждата от посредничество на Минск и коментира перспективите за икономическо сътрудничество със САЩ

Позицията на Русия относно участието ѝ в Съвета за мир все още не е определена, като темата продължава да се обсъжда в Министерството на външните работи. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Кремъл: Предстои нов кръг преговори с Украйна и САЩ следващата седмица

„Все още не сме определили позицията си по отношение на Съвета за мир. Този въпрос продължава да се обсъжда в Министерството на външните работи, което в сътрудничество с нашите партньори и съюзници се опитва да анализира тази тема”, каза той.

В отговор на въпрос дали е възможно Беларус да представлява интересите на Москва в Съвета за мир, Песков посочи, че Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ на Палестина.

„В този случай едва ли имаме нужда Минск да представлява нашите интереси там. Ако става въпрос наистина за Газа и за уреждането на палестинския конфликт, вероятно е важно, че досега Русия остава единствената страна в света, взела решение да отпусне един милиард долара за помощ на Палестина. Много е важно това да не се забравя”, заяви той.

Песков коментира и публикация на „Блумбърг”, според която Русия е изпратила в САЩ план за икономическо сътрудничество. Според медията „планът на Кирил Дмитриев” съдържа информация за възможността за създаване на съвместни предприятия със САЩ и разплащания в американски долари.

„Това, което е посочено в информацията на „Блумбърг”, е доста очевидно”, заяви Песков. „Разбира се, че ние предлагаме сътрудничество. Потенциално компании от двете страни са заинтересовани от него - ето ви и съвместни предприятия”, добави той. По думите му някои американски компании искат да се върнат на руския пазар.

„В края на краищата никой не се е отказвал да използва долара. Емитиращата страна, тоест САЩ, ограничи правото на редица държави да го използват”, припомни Песков. „И тези страни, естествено, прибягват до алтернативни плащания и форми”, допълни той.

„Ако доларът стане привлекателен, тогава, разбира се, всички ще се върнат към неговото използване, включително съвместно с други валути”, заключи говорителят на Кремъл.

Редактор: Мария Барабашка