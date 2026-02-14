Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио е от най-интересните моменти от днешната програма на мюнхенската конференция по сигурността. Външният министър на Съединените щати каза, че Америка нито иска, нито се опитва да скъса връзките с Европа. Както и че САЩ още не са сигурни, дали Русия реално иска спиране на войната в Украйна.

Речта на Марко беше коренно различна в сравнение с тази на Джей Ди Ванс преди година. Ако линията при Ванс беше критика към Европа, то в речта на Рубио силно впечатление направи, че многократно беше употребена думата „заедно“. Все пак имаше и преплитане с речта на Ванс като критиките към миграцията, но поднесени по много по-елегантен и деликатен начин. Рубио заяви, че критики към Европа са, защото САЩ са загрижени за Европа. Според него Съединените щати винаги ще бъдат "дете" на Европа, но впреки помирителния тон на речта си държавният секретар на САЩ подчерта реалността на новия световен ред.

Мерц: Световният ред, основан на правила, остана в миналото

"Европа и Съединените щати са проливали кръв и са воювали рамо до рамо на бойното поле. От Атлантика до Афганистан. И аз съм тук днес за да изясня, че Америка проправя пътя към нов век на просперитет. И искаме отново да го постигнем заедно с вас - нашите ценени съюзници и най-стари приятели", заяви Рубио.

Междувременно в Мюнхен има много представители на опозицията в Съединените щати, които критикуват Тръмп и политиката му към Европа. Гавин Нюсъм, губернаторът на Калифорния, който като демократ би могъл да се кандидатира за Белия дом през 2028 г. заяви, че никога в историята на Съединените американски щати не е имало по-разрушителен президент от настоящия. Депутатката от демократическата партия Александрия Окасио-Кортес обвини Тръмп, че разкъсва трансатлантическия съюз с Европа и се стреми да въведе „ера на авторитаризма“.