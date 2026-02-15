Снимка: iStock
-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Киев иска да се присъедини през 2027 г.
Европейският съюз не е готов да даде дата за присъединяване на Украйна. Това каза ръководителят на външната политика на 27-те Кая Калас. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова Евросъюза да посочи 2027 г. като година на присъединяване. Според Зеленски това е важен компонент от гаранциите за сигурност за Украйна.
Има ли ЕС план за прием на Украйна догодина
2027 г. е записана в плана от 20-точки, договорен от Съединените щати, Европейския съюз и Украйна. Но повечето европейски правителства смятат, не само че 2027 г. е нереалистична, а че изобщо не трябва да има конкретна дата.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни