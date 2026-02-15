Европейският съюз не е готов да даде дата за присъединяване на Украйна. Това каза ръководителят на външната политика на 27-те Кая Калас. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова Евросъюза да посочи 2027 г. като година на присъединяване. Според Зеленски това е важен компонент от гаранциите за сигурност за Украйна.

Има ли ЕС план за прием на Украйна догодина

2027 г. е записана в плана от 20-точки, договорен от Съединените щати, Европейския съюз и Украйна. Но повечето европейски правителства смятат, не само че 2027 г. е нереалистична, а че изобщо не трябва да има конкретна дата.

Редактор: Цветина Петрова