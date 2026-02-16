-
Той съвпада с настроенията сред много дипломати и военни щабове в Европа, коментира журналистът
Докладът от Конференцията по сигурността в Мюнхен е изключително апокалиптичен и мрачен. Той съвпада с настроенията сред много дипломати и военни щабове в Европа. Това коментира в предаването „Пресечна точка” журналистът и международен анализатор по сигурността Руслан Трад.
По думите му в Мюнхен отново се е видял сблъсък между американската администрация и европейските партньори по основни теми като какво правим с НАТО и какво ще се случва с отбраната на Европа.
Конференцията по сигурността в Мюнхен: Новият световен ред и напрежението между САЩ и Европа
„Новото е все по-категоричният призив от високопоставени лица в ЕК, включително от Фон дер Лайен, за активиране на клаузата за отбрана, която досега не е била прилагана за ЕС. Чухме и все по-явни призиви за създаване на европейски сили”, коментира Трад.
Според него лидерите са демонстрирали остър език и не се е видяло реално затвърждаване на трансатлантическото партньорство.
Според него вече Блокът не работи на принципа „Един за всички, всички за един”. „На две скорости сме. Това не е задължително да е лошо. Държави като България и периферията на ЕС не могат да изпълняват същите ангажименти като Германия или Франция. Отбраната също върви към модел на две скорости – нещо, за което Германия показа интерес преди няколко седмици. И това вече се случва. Нямаме един и същи капацитет и възможности. А ЕС страда от бавните решения, от бюрокрацията в Брюксел. Един от призивите в Мюнхен беше да се ускори процесът на вземане на решения, включително чрез квалифицирано мнозинство”, коментира Трад.
Целия разговор гледайте във видеото.
