София ще участва като държава без право на глас

Кабинетът в оставка одобри делегацията, която ще представлява България на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон, което ще се проведе на 19 февруари.

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)

София изпраща трима дипломати. Ръководител е Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи, а останалите са Константин Димитров - генерален директор по политическите въпроси във ведомството, и Стефка Йовчева, която е временно управляващ посолството във Вашингтон.

България ще участва като държава без право на глас. 

Редактор: Станимира Шикова

