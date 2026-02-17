Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
София ще участва като държава без право на глас
Кабинетът в оставка одобри делегацията, която ще представлява България на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон, което ще се проведе на 19 февруари.
България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)
София изпраща трима дипломати. Ръководител е Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи, а останалите са Константин Димитров - генерален директор по политическите въпроси във ведомството, и Стефка Йовчева, която е временно управляващ посолството във Вашингтон.
България ще участва като държава без право на глас.
Последвайте ни