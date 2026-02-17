Кабинетът в оставка одобри делегацията, която ще представлява България на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон, което ще се проведе на 19 февруари.

София изпраща трима дипломати. Ръководител е Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи, а останалите са Константин Димитров - генерален директор по политическите въпроси във ведомството, и Стефка Йовчева, която е временно управляващ посолството във Вашингтон.



България ще участва като държава без право на глас.

Редактор: Станимира Шикова