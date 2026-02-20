Франция преживява исторически период на валежи. Официалните данни отчитат безпрецедентна серия от над 35 последователни дни с дъжд.

Серията стартира на 14 януари и продължи без прекъсване до средата на февруари в много райони. Издадени предупреждения има и за днес.