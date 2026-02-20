-
Международни анализатори изразиха скептицизъм към формата на преговорите в Женева
-
Нова размяна на удари между Русия и Украйна, изстреляни са стотици дронове
-
Европейски цифров портфейл и QR паспорт на дрехите: Какво означават за потребителите
-
Германия и Франция започват преговори за общи европейски ядрени оръжия
-
Осъдиха двама мъже за заговор за масово убийство на еврейската общност във Великобритания
-
Обиски в Европейската комисия в Брюксел заради сделка за 900 млн. евро
Отчетени са 35-36 последователни дни с дъжд
Франция преживява исторически период на валежи. Официалните данни отчитат безпрецедентна серия от над 35 последователни дни с дъжд.
Серията стартира на 14 януари и продължи без прекъсване до средата на февруари в много райони. Издадени предупреждения има и за днес.
Оранжев код за опасно време в 19 френски департамента заради бурята "Нилс"
Най-тежка е ситуацията в западните и югозападните части на страната. Валежната обстановка се дължи на поредица от атлантически бури, които носят постоянни влажни въздушни маси.
Последвайте ни