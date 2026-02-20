България служи за междинна точка за американска военна авиация, а не за база. Около тази теза се обединиха в „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът и международен анализатор Руслан Трад.

Припомняме, че присъствието на няколко американски военни самолета, кацнали на пистата на летище “Васил Левски” в София, разбуни духовете у нас. В социалните мрежи се появиха спекулации по въпроса какво правят те в страната ни - вйключително предположения, че са част от ескадрила, която подготвя американска инвазия в Иран.

От Министерството на отбраната изпратиха позиция, в която посочват, че тези машини действително са на Военновъздушните сили на САЩ. “Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите”, уточниха от ведомството.

От Американското посолство в София също излязоха със становище по случа, в което посочват, че самолетите са "в България с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса".

"Нормално е нито Министерството на отбраната, нито посолството на Съединените щати, нито Държавният департамент или Пентагонът - да разкриват конкретните си цели по отношение на дислокацията на военни самолети. Но наистина толкова голям брой американска военна техника не е кацал на българско летище отдавна", обясни Милен Керемедчиев.

Той обясни и какви са машините, кацнали у нас. Самолетите цистерни подсигуряват преместването на бойна авиация от САЩ или от други точки. Те зареждат бойните самолети във въздуха, когато горивото не им достига до крайната дестинация. По този начин пристигнаха и българските F-16 от САЩ - прелетяха на собствен ход, но бяха зареждани от такива цистерни на определени локации, припомни той.

Трад заяви, че движение на десетки американски самолети се наблюдава от 15 януари.

"Част от информацията не е публична. Тя се събира чрез анализ на отворени данни. Това означава, че вероятно има и техника, която не може да бъде проследена. Официално САЩ не съобщават конкретен брой прехвърлени единици. Важно е да подчертаем, че всяко подобно движение се съгласува с приемащата държава - дори ако самолетът остане на пистата само няколко минути. Твърденията, че американските сили могат да използват инфраструктурата без съгласие, не са верни", изтъкна той.

По думите на Трад в четвъртък е имало три летища, които били използвани като междинна станция – едното е „Васил Левски”, второто - до град Кадис, базата „Рота” в Испания, третото – базата „Ханя” в Крит.

Международният анализатор подчерта, че "това не прави страната ни цел нито участник в евентуален конфликт с Иран".

По думите на Керемедчиев България не е база на тези самолети. Те използват страната ни като междинна точка за логистична подкрепа, посочи той. "Това по никакъв начин не означава, че България влиза във война с Иран, нито че става потенциална цел", уточни и той.

