Снимка: БТА
Застреляха мъж, опитал да влезе с взлом в имението на Тръмп във Флорида
САЩ атакуваха кораб за пренасяне на наркотици, трима са загинали
От 10% на 15%: Тръмп обяви нова световна търговска такса
Тръмп ще разпореди публикуването на правителствени документи, свързани с извънземни и НЛО
Русия предупреди САЩ да не нападат Иран, според източници от Белия дом удари може да има през уикенда
Почина активистът за граждански права в САЩ Джеси Джeксън
Лошото време наложи затваряне на улици, магистрали и мостове
Заради мощна снежна буря кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани издаде забрана за придвижване в мегаполиса. До 12:00 часа местно време улици, магистрали и мостовете в Ню Йорк са затворени за всякакво движение. Очаква се снежната покривка да достигне между 45 и 60 см, а в някои райони - и над 70 см.
Мощна снежна буря заплашва Ню Йорк и североизточните щати на САЩ
И други големи градове в североизточната част на САЩ се подготвят за снеговалежи и бурни ветрове. Извънредно положение е обявено в щатите Ню Джърси, Делауеър, Роуд Айлънд, Кънектикът и Масачузетс.
