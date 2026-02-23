Заради мощна снежна буря кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани издаде забрана за придвижване в мегаполиса. До 12:00 часа местно време улици, магистрали и мостовете в Ню Йорк са затворени за всякакво движение. Очаква се снежната покривка да достигне между 45 и 60 см, а в някои райони - и над 70 см.

Мощна снежна буря заплашва Ню Йорк и североизточните щати на САЩ



И други големи градове в североизточната част на САЩ се подготвят за снеговалежи и бурни ветрове. Извънредно положение е обявено в щатите Ню Джърси, Делауеър, Роуд Айлънд, Кънектикът и Масачузетс.

Редактор: Ина Григорова