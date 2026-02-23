Среща на външните министри на страните от ЕС се проведе в Брюксел в понеделник. Основната тема в разговорите беше войната в Украйна и одобряването на 20-ия пакет от икономически санкции срещу Москва, който не успя да намери подкрепа. Решението беше блокирано от Унгария, която недоволства от спрените доставки на петрол по тръбопровода "Дружба".

Първите дипломати обсъдиха и ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Газа и Западния бряг и напрежението в Иран.

Кърт Волкър: По-реалистичният сценарий в Украйна е прекратяване на огъня, не мирно споразумение

Съветът се проведе в ключов момент - непосредствено преди навлизането в четвъртата година от руската инвазия. Очакваше се дипломатите да обсъдят и нов пакет финансова помощ за Украйна в размер на 90 милиарда евро, но това не се случи. Очакваните решения бяха блокирани от Словакия и Унгария, които отново наложиха вето върху част от предложените мерки. Будапеща може да запази тази позиция поне до провеждането на предстоящите избори в страната.

"Тръбопроводът „Дружба” не е ударен от руска атака. Не е повреден и няма никаква физическа причина или пречка да бъдат подновени доставките. Това е. Става дума за изцяло политическо решение на Украйна. Изнудване на Унгария, за да променим позицията си за членството на Киев в Европейския съюз. Разбира се, координирано с опозицията в Унгария, защото сме в подготовка за избори", заяви Петер Сиярто, министър на външните работи на Унгария.

"Това е неуспех и послание, което не искахме да изпращаме в този момент. Работата продължава", заяви ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

Заседанието отбеляза и първото участие на Надежда Нейнски като външен министър на България в рамките на Съвета. Тя подчерта, че позицията на страната съвпада напълно с тази на Европейската комисия и останалите партньори от съюза.

„Предложеният от Русия мир е техният вариант за мир, който не съответства на принципите и вижданията на Европейския съюз“, заяви Нейнски. По думите ѝ ЕС ще продължи да оказва пълна подкрепа на Украйна не само от солидарност, но и заради собствената си сигурност.

Служебният министър съобщи още, че планира посещение в Украйна през следващия месец, за да потвърди подкрепата на България на място.

Украинската икономика се преориентира към ЕС след руската инвазия, показва анализ

В отговор на журналистически въпрос относно присъствието на самолети-цистерни на Летище София, Нейнски уточни, че става въпрос за стандартни логистични операции и няма връзка с военни действия. „Ако имаше нещо, свързано с военна операция, това нямаше да се случва на гражданско летище“, подчерта тя.

По време на заседанието министрите бяха запознати и с плановете, представени от Николай Младенов, свързани с бъдещи дипломатически инициативи и координация на усилията на съюза.

По информация от Брюксел, Словакия и България са заявили резерви по част от предложенията, което може да доведе до допълнителни преговори преди окончателното решение.

Междувременно утре в Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща като знак за подкрепа към Украйна.

По-късно специалният пратеник на ЕС информира външните министри за развитието на дипломатическите усилия около инициативите за мир, включително детайли по резолюция в рамките на ООН.

Очаква се преговорите по санкциите и финансовата помощ за Украйна да продължат, като окончателните решения може да бъдат взети на следващо заседание на външните министри на ЕС.