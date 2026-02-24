Снимка: БГНЕС, архив
Срокът изтича в 17:00 часа на 4 март
Днес Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на партиите и коалициите за предстоящите парламентарни избори на 19 април.
Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17 ч. в сградата на Народното събрание, а крайният срок за това е в 17 часа на 4-ти март.
Андрей Гюров обеща пълно съдействие на ЦИК за изборите
Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка.
Служебното правителство вече направи и първите изчисления за стойността на извънредния вот. Засега сметката сочи, че той ще ни струва 65 милиона евро.Редактор: Ивета Костадинова
