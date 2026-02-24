Американската армия залови санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като го проследи от водите на Карибския басейн. Новината съобщи "Ройтерс", позовавайки се на Пентагона, който уточни, че това е третата подобна акция.

В публикация в Х министерството на отбраната на САЩ съобщи, че силите му са се качили през изминалата нощ на борда на кораба "Берта" и заяви, че петролният танкер се е опитал да наруши санкции, наложени на Иран.

Корабът, плаващ под флага на Островите Кук, е свързан с компанията "Shanghai Legendary Ship Management Company Limited". Според Службата за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ той попада под санкциите, наложени през януари 2020 г.

САЩ задържаха санкциониран петролен танкер в Индийския океан

Последното местонахождение на плавателния съд, отчетено от системата за проследяване на кораби "AIS", е от 24 февруари. Тогава той плавал в Индийския океан край Малдивите, сочат данните на "МаринТрафик".

"През нощта американските сили извършиха без инциденти проверка, морска блокада и качване на борда на кораба "Берта" в зоната на отговорност на Индо-тихоокеанското командване на въоръжените сили на САЩ (USINDOPACOM). Корабът е плавал в нарушение на наложената от президента Доналд Тръмп забрана за санкционирани кораби в Карибско море и е опитал да избяга", се посочва в публикацията на Пентагона. "От Карибско море до Индийския океан ние го проследихме и спряхме", се казва още в нея.

Редактор: Емил Йорданов