За 1460 дни от началото на войната равносметката показва, че 20% от украинската територия се контролира от Русия. Унищожени са 12 града, 330 000 сгради са разрушени, а 850 000 души са останали без дом. По данни на САЩ 86 000 украинци са загинали, а още толкова са ранени. Тези данни бяха коментирани в „Пресечна точка” по повод четвъртата година от началото на военните действия.

„Има 16 000 въздушни тревоги за четири години в различните части на Украйна. В Киев и няколко северни области средно около 4-5 хиляди пъти украинците са чули „Внимание, тревога!”. Броят на енергоцентралите, които не са засегнати от руски въздушни удари, е нула. Това беше част от графиките на войната в числа”, заяви журналистът от „Дневник” Ангел Петров.

► Какво е готова да „преглътне” Украйна?

По думите му въпреки умората, украинците не са готови да се предадат. „Големият въпрос във войната в момента е какво е готова Украйна да преглътне и какво Русия да приеме. Преглъщането е свързано с въпроса дали Русия ще се върне утре. Проблемът на Украйна е, че тя няма гаранции. Нищо не се е променило от времето, в което аз бях там - Украйна не знае на кого да вярва”, посочи той.

Според Петров страната поддържа „завидно издръжливо лице” и успява да запази демократичните си елементи. „Украйна се държи много повече като Израел, отколкото като Русия в една такава ситуация. Тя може да преглътне голям корупционен скандал или дрязги между президента и бившия главнокомандващ, които са публични. Русия не може да си представи подобна ситуация в толкова свободно публично пространство”, изтъкна журналистът.

Коментирайки международната политика и поведението на лидерите на Унгария и Словакия, Петров заяви, че те използват темата за вътрешнополитически цели. „За Орбан и Фицо е изключително важно да играят тази игра по вътрешнополитически причини. Те са изключително умели играчи, които не се интересуват от Украйна или от Европейския съюз, а ги ползват, за да си водят кампаниите. Орбан в момента сочи Украйна като основния враг на унгарците, а не своя политически опонент”, обясни той.

► Военизираната руска икономика

Журналистът анализира и състоянието на руската икономика, която по думите му е „силно военизирана”. „Икономиката е толкова силно военизирана, че в мига, в който се сключи мир, всичко ще рухне, защото в момента приоритет е само военнопромишленият комплекс. Дисбалансът, който ще последва, ще бъде пагубен. Въпросът е как да натиснат постепенно спирачките, така че да не се разбият в предното стъкло”, заключи Ангел Петров.

