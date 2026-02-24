„Бяхме напълно убедени, че до месец, може би два, ще се върнем у дома. Но ето ни тук вече четири години“, разказва Марина Бондаренко, украинска бежанка, живееща в Полша със сина си и майка си. „Има толкова много моменти, в които сме си мислили: "Това е краят, най-накрая се връщаме.'"Ходили сме няколко пъти до пощата, опаковали сме вещите си в кутии, абсолютно сигурни, че се връщаме.“

Марина описва живота си в Полша като постоянно състояние на готовност и несигурност, с три подготвени куфара и мисълта как ще се върнат у дома. Въпреки трудностите, тя отбелязва, че е срещнала много добри хора, които са й помогнали. Междувременно съпругът ѝ остава в Украйна, където служи като оператор на дрон в района на Покровск.

„Случвало се е да се приготвим да се завърнем, но сме спирали, защото е последвал нов обстрел. Друг случай е когато не сме го правили, защото е настъпила зимата. У дома няма отопление, ток и вода. И просто не мога да заведа детето си там“, допълва тя.

За разлика от майка си 11-годишният й син Данило вече се е приспособил към живота в Полша: „Спомням си някои неща, като разходките с родните, но е и нещо наистина значимо. През последните четири години всичко важно в живота ми се случва тук, в Полша....Не мисля, че ще се върна в Украйна. По-скоро бих пътувал, може би бих отишъл в Германия, или дори още по-далеч“.

Днес в Полша живеят близо 1 милион украинци, което ги прави най-голямото чуждестранно население в страната и 78% от всички чужденци, заселили се там от началото на войната. Много от тях, като Марина и Данило, продължават да живеят между надеждата за завръщане у дома и изграждането на нов живот в чужбина.

Редактор: Ралица Атанасова