Падналият вчера в северозападния турски окръг Балъкесир изтребител F-16 е бил вдигнат във въздуха след засичане на неидентифицирана радарна следа в близост до българо-турската граница в ранните часове на 25 февруари. Това съобщиха представители на турското Министерство на отбраната, цитирани от сайта „Хавахабер“. При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината.

На брифинг на ведомството днес беше заявено, че при засичането на следата от авиобазата на турските въздушни сили в Балъкесир едновременно са вдигнати два изтребителя F-16. Връзката с единия обаче била загубена. Веднага след това на терен е изпратена издирвателна мисия, която установила, че самолетът е паднал и е констатирала смъртта на пилота.

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът загина

„Причината за инцидента ще бъде изяснена след края на разследването на съответните екипи. Молим се на Бог за милост към нашия героичен другар пилот майор Ибрахим Болат, който загина мъченически в този трагичен инцидент. Поднасяме нашите съболезнования на неговото семейство, на Въоръжените сили на Турция и на благородния ни народ“, заявиха представители на министерството. Те подчертаха, че до момента разследването е установило, че пилотът е задействал катапултиращата система на самолета в последния момент преди сблъсъка.

Редактор: Ивета Костадинова