Израел обяви нова вълна удари в Иран. Взривове имаше в столицата Техеран и други градове. Същевременно американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери във Вашингтон, че "всичко се удря". Според американската армия досега са поразени най-малко 2000 цели.

Израелците казват, че са ударили централите на паравоенната организация Басидж по цялата територия на Иран. Това са печално известните милиции, които потушиха с много насилие протестите срещу режима в началото на годината. Продължават ударите по ракетни площадки и отбранителни системи, както и по Дирекцията за снабдяване и логистика, свързана със сухопътните сили на режима.

Междувременно израелските сухопътни сили нахлуха днес в град Хиям като част от засилената си офанзива в Южен Ливан. В същото време Тел Авив нареди евакуация в южната част на страната, призовавайки жителите да се изтеглят на север от река Литани.

„За по-малко от 100 часа от началото на тази операция вече сме поразили близо 2000 цели. Тежко засегнахме противовъздушната отбрана на Иран и стотици балистични ракети, пускови установки и дронове. Фокусирани сме върху стрелбата по всичко, което би могло да отвърне на огъня“, каза командирът на Централното командване на САЩ Брад Купър.

Сенатори в САЩ пък алармираха, че правителството няма план за военната кампания и целите ѝ. Държавният секретар Марко Рубио отиде в Конгреса, за да запознае законодателите със ситуацията. Някои от тях отправиха сериозни критики след срещата.

Израел удари сградата, в която избираха наследник на аятолаха на Иран (ВИДЕО)

"Очевидно нямаше непосредствена заплаха от Иран. От една страна, президентът каза на американския народ: „Напълно унищожих ядрените им възможности“. А сега твърди, че не го е направил. Имахме секретен брифинг, който ме остави напълно изумен от липсата на информация, която по някакъв начин да оправдава стотиците милиарди долари разходи и загубата на човешки животи", заяви сенаторът от Ню Джърси Кори Букър.

"След брифинга не ми стана по-ясно какви са приоритетите на правителството. Мисля, че то дължи на гражданите обяснение какво всъщност се търси там. Нищо от това, което чухме, не трябва да е секретно. Трябва да е достъпно за гражданите", посочи сенаторът от Кънектикът Ричард Блументал.

„Този режим е в предсмъртна агония. Количеството огнева мощ, която ще дойде от нас през следващите ден-два, ще бъде непосилно. А когато към това добавим и арабския потенциал, ще бъде съкрушително“, подчерта сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм.

Продължи и военната кампания на Израел в Ливан. Отново имаше удари от въздуха в Бейрут, където взривовете ставаха, докато на летището кацаха пътнически самолети. Още бронирани машини бяха забелязани на територията на Южен Ливан.

И Иран продължава да обстрелва съседните държави. Централата на ЦРУ в Саудитска Арабия, американска военна база в Катар и консулството на САЩ в Дубай бяха ударени от дронове.

Редактор: Ивета Костадинова