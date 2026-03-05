Американски военни самолети „за подкрепа” получиха разрешение да използват френската военна база Истър, разположена в югоизточната част на Франция. Това съобщи днес френският Генерален щаб. Властите потвърдиха, че са получили „пълни гаранции”, че тези самолети по никакъв начин няма да участват в операциите срещу Иран.

„Американски самолети за спомагателни операции (не изтребители) са приети във военновъздушната база Истър във Франция. На фона на това Франция настоя съответните активи да не участват по никакъв начин в операциите на САЩ в Иран, а да се използват единствено за отбраната на нашите партньори в региона. Тя получи пълни гаранции”, се посочва в официалното изявление.

Иран благодари на Испания за позицията ѝ срещу военните действия

Преди това агенция АФП анулира новината, публикувана по-рано днес, според която американски самолети са получили „временно” разрешение да използват френски бази в Близкия изток. Първоначалното съобщение се отменя, тъй като е било базирано на грешна информация от френския Генерален щаб.

Редактор: Мария Барабашка