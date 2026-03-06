Министерството на правосъдието на САЩ публикува допълнителни документи на ФБР, описващи разпити на жена, която твърди, че президентът Доналд Тръмп я е насилил сексуално, след като Джефри Епстийн я е запознал с него.

Документите не са били оповестени публично при предишното публикуване на файлове, свързани с починалия осъден сексуален престъпник, защото погрешно са били маркирани като „дублиращи се“, заяви министерството.

Документите включват описания на множество интервюта, проведени от ФБР през 2019 г. с жената, която твърди, че е била насилвана както от Епстийн, така и от Тръмп, когато е била на възраст между 13 и 15 години. В едно интервю жената заявява, че Епстийн я е завел „или в Ню Йорк, или в Ню Джърси“ и я е запознал с Тръмп. Тя разказва на разследващите, че е ухапала Тръмп, когато той се опитал да я насили сексуално. Жената посочва, че през годините тя и близки до нея хора са получавали заплашителни обаждания, в които се изисквало да мълчи. Тя смята, че и тези предупреждения са свързани с Епстийн.

Тръмп отрича всякакво действия, свързани с обвиненията срещу Епстийн, а Министерството на правосъдието по-рано заяви, че някои от документите, които е публикувало, „съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп“.

Демократите разследват начина, по който администрацията на Тръмп е боравела с досиетата „Епстийн“, предаде АФП. Те отправиха обвинения, че се прикриват подробности от разследването по случая „Епстийн“, които биха могли да се отразят негативно на Тръмп.

Министерството на правосъдието на САЩ отрече досиетата "Епстийн" да са редактирани в полза на Тръмп

На 4 март комисия на Камарата на представителите гласува да призове главния прокурор Пам Бонди да отговори на въпроси относно начина, по който Министерството на правосъдието се е справило с документите.

Редактор: Цветина Петрова