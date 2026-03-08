Израелските отбранителни сили обявиха, че са извършили целеви удар срещу висши командири на ливанския клон на елитните сили „Кудс“, част от Корпус на гвардейците на ислямската революция на Иран. Операцията е била проведена в столицата на Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изявлението идва след съобщения за израелски удар по хотел „Рамада“ в центъра на ливанската столица, при който са загинали най-малко четирима души.

Според израелската армия поразените командири са имали задача да подготвят и извършват нападения срещу Израел и негови граждани. В съобщение, публикувано в приложението Telegram, от армията посочват, че операцията е била насочена срещу структури, свързани с иранските сили в региона.

Близкият изток - нови въздушни удари, отменени полети и скок на цените на горивата

От отбранителната армия на Израел обвиняват иранското ръководство, че действа сред цивилното население в Иран и Ливан и използва гражданите като „човешки щитове“ при осъществяването на свои операции.

Израелската армия не уточнява точното място на поразената цел в града.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ралица Атанасова