Снимка: БТА
Поразените командири са имали задача да подготвят и извършват нападения срещу Израел и негови граждани
Израелските отбранителни сили обявиха, че са извършили целеви удар срещу висши командири на ливанския клон на елитните сили „Кудс“, част от Корпус на гвардейците на ислямската революция на Иран. Операцията е била проведена в столицата на Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Изявлението идва след съобщения за израелски удар по хотел „Рамада“ в центъра на ливанската столица, при който са загинали най-малко четирима души.
Според израелската армия поразените командири са имали задача да подготвят и извършват нападения срещу Израел и негови граждани. В съобщение, публикувано в приложението Telegram, от армията посочват, че операцията е била насочена срещу структури, свързани с иранските сили в региона.
Близкият изток - нови въздушни удари, отменени полети и скок на цените на горивата
От отбранителната армия на Израел обвиняват иранското ръководство, че действа сред цивилното население в Иран и Ливан и използва гражданите като „човешки щитове“ при осъществяването на свои операции.
Израелската армия не уточнява точното място на поразената цел в града.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни