Стела Янчовичина е състезател по ски от Банско и единствената българска представителка на зимните Паралимпийски игри, които се провеждат в Италия. В ефира на "Близо до спорта" тя разказа за пътя си към най-големия спортен форум, за подготовката и предизвикателствата пред нея, както и за мотивацията да представя България на световната сцена. Стела ще се състезава в дисциплините слалом и гигантски слалом, където ще защитава българските цветове.

Редактор: Цветина Петрова