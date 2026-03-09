Шофьори в Бангладеш чакаха с часове на дълги опашки за гориво. Причината е страхът, че войната в Близкия изток с участието на Иран може да доведе до сериозна горивна криза.

Правителството въведе нормиране на горивото за автомобили и мотоциклети. Някои хора започнаха и паническо пазаруване. Собственици на бензиностанции казват, че търсенето на гориво е много по-високо от обичайното.

