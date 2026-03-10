9-годишният Николай е едно смело момче от Варна, което води тежка битка със спастична церебрална пареза. Ники има голяма мечта - един ден да рита топка и да стане футболист.

За да се доближи до мечтата си обаче, момчето трябва първо да премине през решаваща операция в чужбина. Той е диагностициран със спастична церебрална пареза едва на шестмесечна възраст, след като получава тежък гърч.

Заболяването е довело до сериозно скъсяване на ахилесовото сухожилие и до костна деформация на ходилото – т.нар. „конско ходило“. След две интервенции в Сърбия състоянието му е частично подобрено, но ефектът е временен. Сега лекарите препоръчват решаваща операция в Австрия.

Цената ѝ обаче е непосилна за семейството. Необходими са още 6000 евро, които не достигат, за да може Ники да се подложи на операцията. Тя е трябвало бъде извършена на 10 март, но е отменена заради липсата на средства. Сега момчето и семейството му чакат за нова дата, на която то да бъде оперирано.

А Ники продължава да мечтае за деня, в който ще може сам да излезе навън и да рита топка. За да се случи това, той има нужда от подкрепата на всички нас.

Ако желаете да помогнете, може да го направите по следните начини:

Банкова сметка: BG46 STSA 9300 0026 3327 25

Дарителска сметка на Николай Николаев Мицов (Ники)

Дарителска кампания в "Двете лепти" - Ники има спешна нужда от вашата подкрепа

Редактор: Станимира Шикова