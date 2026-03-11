-
Явор Куюмджиев: Ако Г-7 пусне резервите си, цената на петрола може да падне
Как ескалацията в Близкия изток влияе на борсите и инвестициите
Световните пазари реагираха: Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта
Светослав Бенчев: Цената на петрола може до достигне до 150 долара на барел
Владимир Иванов: Нито едно правителство не може да контролира цените при глобални военни конфликти
Леко поскъпване на горивата у нас
Международната агенция по енергетика предлага да пусне 182 милиона барела на пазара, за да спре поскъпването
Цените на петрола остават до голяма степен стабилни, след като в понеделник пазарите бяха разтърсени от войната в Иран. Котировките остават под 90 долара за барел след скока до почти 120 долара в първия ден от седмицата, но все още са значително по-високи от цените преди началото на конфликта.
Междувременно Wall Street Journal съобщава, че Международната агенция по енергетика е предложила най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята си, за да ограничи скока на цените. Агенцията свика извънредна среща на държавите-членки, като се очаква решението да бъде взето в сряда. Предложението е да бъдат освободени повече от 182 милиона барела петрол – обем, равен на този, който страните пуснаха на пазара през 2022 година, когато започна войната в Украйна.
Редактор: Мария Барабашка
