Цените на петрола остават до голяма степен стабилни, след като в понеделник пазарите бяха разтърсени от войната в Иран. Котировките остават под 90 долара за барел след скока до почти 120 долара в първия ден от седмицата, но все още са значително по-високи от цените преди началото на конфликта.

Междувременно Wall Street Journal съобщава, че Международната агенция по енергетика е предложила най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята си, за да ограничи скока на цените. Агенцията свика извънредна среща на държавите-членки, като се очаква решението да бъде взето в сряда. Предложението е да бъдат освободени повече от 182 милиона барела петрол – обем, равен на този, който страните пуснаха на пазара през 2022 година, когато започна войната в Украйна.

Редактор: Мария Барабашка