Снимка: Getty images/Видео:"Ройтерс"
Въвеждат се строги мерки за сигурност
Около 260 000 души се очаква да привлече безплатен концерт на момчешката банда BTS в центъра на Сеул следващата седмица. Това превръща събитието в едно от най-големите публични събирания в Южна Корея от Световното първенство по футбол през 2002 г.
Властите се готвят да разположат близо 5000 полицейски служители и 3400 длъжностни лица от Сеул, които да управляват потока от хора, да реагират при извънредни ситуации и да предприемат антитерористични мерки. С предстоящото на 21 март шоу K-pop групата отбелязва излизането на първия си нов албум от повече от три години. След безплатния концерт в Сеул, бандата започва и световно турне.
Смъртоносната блъсканица в Сеул: Полицията призна, че е получила сигнали за риск
Едночасовото събитие, което ще се проведе в центъра на южнокорейската столица, ще бъде излъчвано на живо по Netflix в 190 страни.
„Около 22 000 притежатели на безплатни билети ще присъстват на концерта, но зоната ще бъде отворена и за хора без билети”, коментира министърът на вътрешните работи Юн Хо-джунг.
146 загинали и 150 ранени на шествие за Хелоуин (ВИДЕО+СНИМКИ)
Полицията заяви, че нощуването на открито не може да бъде спряно, но големи палатки няма да са разрешени. На мястото ще има гидове и медицински пунктове. Осигурени са 900 тоалетни.
След фаталния инцидент на Хелоуин през 2022 г., при който в масова блъсканица загинаха 159 души, Сеул остава в състояние на повишена готовност за рискове, свързани с масови събирания.
