Товарните кораби са обстрелвани край Оман, Рас ал Хайма и Дубай
Три плавателни съда бяха поразени от неидентифицирани снаряди в Ормузкия проток. Това съобщиха служби за сигурност на корабоплаването, цитирани от "Ройтерс".
Сред ударените е товарен кораб, плаващ под тайландски флаг в района на Оман. На борда избухнал пожар, който бил бързо потушен, съобщиха от Британската служба за морски търговски операции.
Американското разузнаване: Иран е започнал да минира Ормузкия проток
Двадесет моряци са били спасени, след като плавателният съд е бил поразен. Трима души са в неизвестност, съобщи тайландското министерство на транспорта, цитирано от "Ройтерс".
Министерството каза, че екипажът е напуснал кораба със спасителна лодка и е бил спасен от оманския военноморски флот. Ведомството уточни, че в задната част на кораба е станала експлозия и тя е причинила пожар в машинното отделение, където по това време са работели тримата изчезнали членове на екипажа.
По-рано щети е претърпял и плаващ под японски флаг контейнеровоз. Той бил уцелен от снаряд на 40 км северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства.
Инциднетът с третия плавателен съд е станал на около 80 км северозападно от Дубай.
