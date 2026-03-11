Развръзка с 9-месечните близнаци, които доскоро живееха в Националната кардиологична болница, тъй като бяха изоставени от майка им. Днес те бяха предадени заедно на приемно семейство в Пернишко. Това е и първото им излизане извън болничната стая.

Мъжът и жената, които ще полагат родителски грижи за тях, сами са изявили желание пред социалните служби, след като случаят придоби обществена известност. Малките момченца ще бъдат отглеждани в компанията на още едно дете, за което приемното семейство полага грижи.

Здрави бебета живеят 9 месеца в болница: Търси се общ дом за близнаците

Биологичната майка на бебетата ще има право да се среща с тях. На този етап е рано да се каже колко време те ще останат при приемните си родители.

Редактор: Дарина Методиева