Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) е дълбоко загрижена за съдбата на обектите от световното културно наследство в Иран и в целия регион, след като дворецът Голестан в Техеран, често сравняван с Версай, и историческата джамия и двореца в Исфахан бяха повредени по време на военните действия, съобщава "Ройтерс".

ЮНЕСКО призова всички страни да защитят забележителните културни обекти в региона, като съобщи, че четири от 29-те обекта на световното наследство в Иран са били повредени от началото на военния конфликт между САЩ и Израел с Иран.

Нова ескалация: Израел - с „мащабна вълна от удари“ по цели в Техеран и Исфахан

„ЮНЕСКО е дълбоко загрижена за първите последици, които военните действия вече оказват върху много обекти от световното културно наследство“, заяви пред "Ройтерс" Лазар Елунду Асомо, директор на Центъра за световно културно наследство, като добави, че е притеснен и за обектите в Израел, Ливан и в целия Близък изток.

Дворецът Голестан в Техеран, повреден при ударите на САЩ и Израел, е свидетелство за величието на иранската цивилизация през XIX век, каза той.

Дворецът е избран за персийска кралска резиденция и седалище на властта от династията Каджар и показва въвеждането на европейски стилове в персийското изкуство, пише на сайта на ЮНЕСКО. Последният шах на Иран, Мохамед Реза Пахлави, е встъпил в длъжност на церемония там през 1969 г.

„Понякога дори го сравняваме с двореца Версай във Франция, но, за съжаление, той е претърпял някои щети. За момента не знаем колко са те, но от снимките, които успяхме да получим, можем да потвърдим, че е засегнат“, каза Елунду Асомо.

Кадрите от вътрешността на двореца показват купчини счупени стъкла и дървени парчета по пода, както и разбита дървена дограма.

Исфахан е един от най-важните градове в Централна Азия и ключова точка по търговския Път на коприната. Джамията Джаме е на повече от 1000 години и показва развитието на ислямското изкуство в продължение на 12 века.

Сгради, намиращи се в близост до буферната зона на праисторическите обекти в долината Хорамабад, също са били повредени, съобщи ЮНЕСКО.

Организацията споделя координатите на ключови културни обекти с всички страни, каза Елунду Асомо, и следи за щетите.

„Призоваваме за защита на всички обекти с културно значение. Всичко, което разказва историята на всички цивилизации в 18-те страни в региона“, каза той.

Редактор: Ивета Костадинова