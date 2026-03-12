Земетресение с магнитуд 5.1 по Рихтер беше регистрирано в Гърция към 12:14 ч. българско време. По данни на Европейския средиземноморски център трусът е бил на дълбочина около 10 километра.

Карта: БАН

Епицентърът е на около 87 км югозападно от Лариса и на 22 км югозападно от град Музаки. Той се намира на около 280 км от българо-гръцката граница и на около 410 км югозападно от София.

Редактор: Ралица Атанасова