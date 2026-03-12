Нови стандарти за горивата в Австралия. През следващите 60 дни страната ще ги облекчи, което ще разреши вкарването на допълнително 100 милиона литра петрол месечно. Целта на мярката е да облекчи засилващия се ценовия натиск. Новината дойде от министъра на енергетиката Крис Боуен, а причината е рязкото покачване на цените заради войната в Близкия изток.

Мярката ще увеличи разрешеното количество сяра в горивото до 50 части на милион, в сравнение с обичайните 10.

„Доставките на гориво продължават да пристигат в Австралия по график и запасите ни от остават много големи. Поддържаме необходимото количество минимални запаси и дори имаме повече”, поясни той.

В страната ще бъдат разрешени допълнителни 100 милиона литра гориво месечно, което ще облекчи ценовия натиск, допълни австралийският министър на енергетиката.

„Това допълнително предлагане ще бъде приоритетно за всички райони извън големите метрополни центрове и за стоковия пазар, за да се облекчи натиска върху тези области", каза още той.

Сделката се отнася само за австралийската рафинерия „Ампол”, която традиционно изнася гориво за страни с по-ниски стандарти.

