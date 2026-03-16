На фона на очаквано ново поскъпване на някои хранителни стоки заради войната в Иран, лява организация в Англия започна национална акция за кражби от магазините. Целта е да се вземат продукти от първа необходимост от големите супермаркети и да се дават на бедни хора, които разчитат на хранителни банки, за да се изхранват. Някои оприличават акцията като нов прочит на „Робин Худ“.

Става въпрос за организацията Take Back Power, което в превод означава „Да си върнем силата“. Тя настоява за по-високи данъци за богатите, за да има някаква форма на справедливост в британското общество.

Великобритания предлага до 40 000 паунда на семейства мигранти, ако напуснат страната

Според тях, след рекордната инфлация в страната след войната в Украйна - най-високата за последните 45 години, се е случило така, че богатите са забогатели, а бедните са обеднели още повече. Като пример те дават факта, че 6,5 милиона британци всеки ден разчитат на хранителни банки. Според организацията това никога не се е случвало.

Take Back Power вече проведе първите си акции през уикенда в няколко града, включително в столицата Лондон и втория по големина град Манчестър. Още в навечерието на акцията полицията арестува 15 от организаторите и заяви, че ще действа безкомпромисно в подобни случаи.

Всеки ден в Обединеното кралство се извършват около 55 хиляди кражби. Полицията твърди, че вече става въпрос дори за вторичен пазар - хора, които могат през интернет да поръчат по-евтини стоки, а банди им ги доставят по домовете.

През последните дни имаше няколко акции на полицията срещу подобни престъпни групи. При една от тях беше задържано откраднато месо на стойност над 1000 паунда, а сред извършителите имаше и хора на възраст 84 години.

Великобритания спира безплатните таксита за имигранти след разкрития за злоупотреби

Организаторите на акцията за кражби изнасят продуктите в междинна зона в магазините - след касите, където има кошове, в които хората могат да оставят продукти за нуждаещи се. На практика тези места се намират на територията на магазините и по тази причина няма доказателства, че храната там е крадена.

Магазините обаче масово започват да слагат охрана и да маркират стоки с по-голяма стойност. Преди това се правеше само за бутилки алкохол, но в момента се маркират със сигнални маркери и меса. Оказва се, че през миналата година секторът е изгубил над 10 милиона паунда заради кражби.

