Великобритания забрани предоставянето на безплатни таксита за търсещи убежище, след като разследване на BBC разкри сериозни злоупотреби с публични средства.

Таксиметрова фирма е извършвала до 15 курса дневно между хотел и медицински център в Лондон за разстояние от около 3 километра, което е струвало на вътрешното министерство близо 1000 паунда на ден. Установени са случаи на надписване на километри и фиктивни маршрути, включително 600 паунда за преглед в друг град. Общите разходи за услугата достигат близо 16 млн. паунда годишно.

Вътрешният министър Шабана Махмуд обяви, че услугата ще се предоставя само по изключение за хора с физически увреждания, хронични заболявания и бременни жени. По думите ѝ системата е изглеждала „извън контрол и несправедлива“ за британските данъкоплатци.

Махмуд разкритикува и предишното правителство за проваления план за депортиране на мигранти в Руанда, за който са били изразходвани 700 млн. паунда с минимален резултат.

По официални данни над 36 хил. търсещи убежище все още живеят в хотели за сметка на държавата. Британската хазна отделя над 5 млрд. лири годишно за подслон, храна и медицинска помощ, като издръжката на един кандидат за убежище възлиза на около 41 000 паунда годишно.

