Военните действия в Близкия изток продължават по-активно, отколкото в самото начало. Трудно е да се прецени колко време ще трае тази война. Прогнозите на Тръмп и този път няма да се сбъднат, тъй като ситуацията е много по-сложна. Това каза бившият министър на отбраната Николай Свинаров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек цитира експерт, който казва, че в момента наблюдаваме конфликт, в който и двете страни губят, а това рядко се случва. „Иран губи конвенционалната война, американците и израелците напълно контролират иранското небе. От друга страна пък Израел и САЩ губят войната, защото падането на режима не се случва, а това беше поставено като цел”, каза още той.

Жители на Техеран показват разрушенията в града (ВИДЕО)

Свинаров изрази съгласие, че и двете страни са губещи. „Политическите средства очевидно са изчерпани”, допълни той.

Според Шкварек режимът в Иран ще се превърне от ислямистки във военна хунта. По негови думи политическата цена от този конфликт ще бъде платена от Тръмп, а икономическата – от Европа.

Според Свинаров, който и да управлява в Техеран, ще иска унищожаване на Израел, като обратното също е валидно. По негови думи трябва да има ново предоговаряне на международните отношения. Шкварек обаче подчерта, че е важно кой точно предоговаря.

