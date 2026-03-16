Ракети „Катюша” са изстреляни по американското посолство в столицата на Ирак - Багдад, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на източници от областта на сигурността, като засега не дава подробности.

Експлозии са чути в района на посолството, казва за „Ройтерс” очевидец.

От друга страна, „Франс прес” съобщи, че силни взривове са отекнали в центъра на Багдад, придружени от дим в силно укрепената Зелена зона в центъра на иракската столица.

Според „Ройтерс” е ударен хотел „Ал Рашид” в Зелената зона, където се намират освен посолството на САЩ и редица дипломатически мисии, както и международни институции и правителствени органи.

Там живеят и високопоставени лидери и политици, отбелязва АФП.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка