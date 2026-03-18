Някои факти около повишаването на готовността на Източния фланг бяха недоизказани. Хората усетиха изненада от това, което се случва. Това обясни в „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът от "Дневник" Петър Карабоев, коментирайки думите на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, че е "засилено дежурството на противоракетната отбрана на НАТО до най-висока степен".

От своя страна Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик" заяви, че засилването на отбраната по източния фланг е "започнало с началото набойните действия". "Интересното е, че Доналд Тръмп се оплака, че НАТО не иска да подкрепи операцията, като каза, че Алиансът е „в задънена улица“. Дори започна да заплашва, че САЩ ще преосмислят участието си в НАТО, което лично мен не ме изненадва. Мисля, че можем да очакваме и по-радикални ходове от тази администрация, надявам се все пак да не се стигне до тях", изрази мнение той.

Карабоев припомни, че повишаването на бойната готовност по Източния фланг на НАТО е нормална процедура. "Повишаването стана още септември миналата година с цел специална мисия - предимно заради дроновете и балоните от Беларус към Литва. Тогава не беше обяснено детайлно какво ще се прави и какво е участието на България, затова обществото не го разбра", уточни той.

Сега повишаването на мерките е заради ракетите, идващи от Иран. "Вече три ракети бяха свалени, макар че точните цели не са ясни. Вероятно се цели военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, ключова база за американските сили в Близкия и Средния изток, както и две бази на Кипър - американска военноморска и британска военновъздушна. Северен Кипър е под турски чадър и Турция изпрати няколко изтребители F-16 там. Това обаче не означава, че НАТО е във военен конфликт", изтъкна журналистът.

Според Иванов военното наблюдение и превантивните мерки са ключови. "Войната в Украйна продължава, а способността на НАТО и САЩ да реагират е важна за сигурността", подчерта той.

На въпрос доколко обмислен изглежда към днешна дата подходът на Тръмп за войната в Иран Иванов изтъкна, че администрацията на Тръмп няма ясна политическа стратегия, а само военен план за войната, което е "рецепта за провал". "В същото време целите на Израел са различни – дестабилизирането на Иран е приоритет, а американците се оказаха в ситуация, в която не могат сами да определят края на военните действия", заяви Иванов.

