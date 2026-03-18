Володимир Зеленски призова Доналд Тръмп и Киър Стармър да се срещнат и да намерят общ език. Призивът беше отправен в интервю за BBC, след като американският президент многократно разкритикува британския премиер.

В интервюто след разговорите си с Киър Стармър украинският президент заяви, че няма как да казва на Тръмп какво да прави, двамата трябва да се срещнат, за да „презаредят отношенията“.

Зеленски е на посещение в Лондон

Войната, предизвикана от ударите на САЩ и Израел срещу Иран, прерасна в дипломатически скандал, след като Тръмп отправи критики към съюзниците от НАТО, а Стармър беше обвинен в липса на военни действия. Зеленски предупреди за опасността от разединение сред западните лидери и заяви, че има „много лошо предчувствие“ относно въздействието на войната в Иран върху Украйна.



„Наистина бих искал президентът Тръмп да се срещне със Стармър, за да могат да изработят обща позиция“, казва той.



В поредната си атака във вторник Тръмп каза по адрес на Стармър „не е Уинстън Чърчил“ и заяви, че макар да смята британския премиер за „мил човек“, е „разочарован“. Отговорът на Киър Стармър беше твърд, като той настоя, че Обединеното кралство няма да бъде въвлечено в по-широка война, а Даунинг Стрийт повтори, че отношенията между САЩ и Обединеното кралство са „трайни“. Зеленски също заяви, че има „много лошо предчувствие“ относно въздействието на конфликта в Близкия изток върху войната в Украйна, като каза, че преговорите за мир се „отлагат постоянно. Има една причина – войната в Иран“.