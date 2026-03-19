Популярната американска телевизионна водеща и медиен магнат Опра Уинфри се извини на Кристин Кабот. Това стана по време на интервюто на бившия директор „Човешки ресурси“ за The Oprah Podcast.

Припомняме, че Кабот преди година попадна в центъра на шумен скандал, разразил се по време на концерт на Coldplay. Тя и Анди Байрън - тогавашният главен изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк технологична компания Astronomer, бяха хванати в интимен момент, когато бяха показани на големия екран на така наречената kiss cam на огромния стадион.

След видеото от концерта на Coldplay: Жената, заснета в интимна сцена с шефа си, подаде оставка

Ситуацията ескалира, след като фронтменът на Coldplay Крис Мартин на шега привлече вниманието към двамата, докато те се опитваха да се скрият от камерата. Кадрите започнаха бързо да се разпространяват в социалните мрежи, което доведе до силна обществена реакция, мемета и тормоз, насочен основно към Кабот.

В интервюто пред Опра Кабот подчертава, че макар по това време и двамата с Байрън да са били женени - тя е била в процес на развод със съпруга си. Освен това смятала, че шефът ѝ също е в подобно положение.

Фенка на Coldplay разкри интимна афера между CEO и HR директорка по време на концерт

Кристин изказа и разочарованието си от сатирична реклама, пусната от Astronomer, която по хумористичен начин препраща към скандала. Тя е продуцирана от компанията на Райън Рейнолдс, а в клипа участва Гуинет Полтроу.

„Стори ми се много лицемерно и ненужно“, заяви Кабот, като добави: „Беше наистина разочароващо за мен. Имах чувството, че Гуинет - човек, чиято компания е основана върху подкрепата на жените и тяхното благополучие… няма нужда от парите. Не знам защо е решила, че трябва да налее масло в огъня и да се замеси във всичко това“.

По отношение на Райън Рейнолдс Кабот подчертава, че той също носи отговорност. "Той продуцира рекламата, той я създаде, а съпругата му току-що премина през нещо много подобно през последната година“, припомни тя.

Една песен, която преобръща живота: Как бяха изловени прелюбодейците на концерт на Coldplay

По време на интервюто Опра Уинфри разкри, че Гуинет Полтроу ѝ казала, че е участвала в рекламата с убеждението, че Кабот и Байрън са дали съгласието си - твърдение, което бившият директор "Човешки ресурси" отрече. Тя посочи, че холивудската актриса се е свързала с нея лично по имейл, на който не е отговорила.

Кабот признава, че преживяното е променило отношението ѝ към Coldplay. „Обичах Coldplay, но случилото се донякъде развали всичко. Вече не съм им толкова голям фен“, твърди тя.

