Вече две седмици в Москва рядко има мобилен интернет. 12-милионният град, който е свикнал на поръчки от телефона и електронни разплащния, се сблъсква с нова реалност. Властите в Русия започнаха масово да спират интернета. Те позволяват да работят само определен брой сайтове, одобрени от тях.

Таксиметрови шофьори, които не могат да намерят адресите, клиенти, които не могат да платят в магазините. Тийнейджъри, които се опитват чрез VPN услуги да заобиколят забраните, наложени от властта. В такава реалност живеят милиони московчани вече две седмици.

„Неудобно е, разбира се. Понякога навигацията не работи и търсенето на маршрут се проваля. Трябва да спрете и да попитате къде се намира дадена сграда. Имал съм няколко неудобни момента. Но може да се живее с това, не е страшно”, смята живеещ в страната.

Русия съобщи за украинска атака от близо 300 дрона

Компании, които следят ограниченията пред интернет в световен мащаб, казват, че сегашната блокада в Русия е по-драстична от известната филтрация, която прилага правителството в Китай. Според руски журналисти в чужбина тези ограничения сега стигат до Москва, но в много места в Русия са в сила още от лятото.

„Разбира се, става въпрос за опит да се принудят хората да приемат реалността на така наречения „бял ​​списък“ с одобрени уебсайтове. Така руснаците биха използвали само онлайн услугите, одобрени от властите. Но в същото време, да, това е опит да бъдат превъзпитани и принудени да забравят, че могат да разчитат на мобилни комуникации и на мобилен интернет. И това вече се случва от няколко месеца в по-малките градове“, обясни разследващият журналист Андрей Солдатов.



Ограниченията на онлайн трафика в Русия бяха съпроводени от въвеждането на нови закони. Те задължават мобилните оператори да прекъснат връзката с всеки клиент по искане на Федералната служба за сигурност. И дават на тайната полиция правомощия да създава мрежа от следствени арести под своя юрисдикция.

За сигурност говори и властта. Миналия месец Владимир Путин посрещна 4-та годишнина на войната с посещение в централата на ФСБ. Той каза на агенцията да засили борбата срещу тероризма. Каза още „да се укрепи информационното и цифрово пространство”. Това включва драстичното за Русия ограничаване или спиране на Telegram. Приложението е най-популярното в страната, но това не го спаси от наложените от държавата ограничения. А собственикът му Павел Дуров е беше включен в съдебно дело, включващо обвинения в тероризъм.

Редактор: Габриела Павлова