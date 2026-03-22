Словения въведе ограничение на количеството гориво, което може да бъде зареждано наведнъж. Лимитът за физически лица е до 30 литра на някои бензиностанции и до 50 литра на други. За служебни автомобили максимумът е 200 литра.

Мярката влезе в сила днес, като гражданите бяха изненадани от надписите на колонките, че не могат да зареждат свободно.

Правителството обяви още, че армията ще се включи в транспорта на гориво. Военни цистерни ще доставят бензин и дизел.

Режимът беше въведен, след като основният доставчик в страната съобщи за недостиг на горива. Това доведе до презапасяване от страна на словенци, както и на унгарци, които се опасяват от повишаване на цените.

„За мен това е нещо ново. Не мислех, че събитията в Иран ще се отразят толкова бързо. Нямаме много гориво, но трябва да продължим. Дано не свърши по пътя“, заяви Пиер Ален, турист от Швейцария.

„Ситуацията е трудна, защото не знаеш какво да направиш. Ако всички се втурнем да зареждаме, ще задълбочим кризата. Според мен паниката е излишна“, каза Даря Сучек, жителка на Любляна.

„На тази бензиностанция нямаше проблем – заредих бензин за 48 евро. Но вчера чакахме 20 минути на друга бензиностанция и накрая не ни позволиха да заредим повече от 30 литра дизел“, разказа Тамара Бесински, 40-годишна учителка.

Редактор: Румен Лозанов