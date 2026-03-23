Ливан алармира за възможна израелска инвазия на тяхна територия. Президентът Жозеф Аун посочи взривяването на моста Касмие в неделя като пример. Мостът е част от основния път, свързващ южния град Тир с останалата част на страната.

Израел го взриви, след като обвини „Хизбула“, че придвижва бойци по него. По-рано израелската армия е взривила и друг мост на същата река. Според Аун действията целят откъсването на част от Ливан от останалата територия на страната.

Международното право забранява атаките срещу цивилна инфраструктура. ООН също критикува Израел, особено поради заповедите за масови евакуации на цивилни от домовете им.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Румен Лозанов