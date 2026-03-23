Снимка: "Ройтерс"
При инцидента от 2023 г. загинаха 57 души
Делото за железопътната катастрофа в Гърция, при която на 28 февруари 2023 г. загинаха 57 души, беше отложено за 1 април заради оспорване на условията в съдебната зала, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.
Съдебният процес по най-смъртоносното железопътно произшествие в историята на Гърция, станало в прохода Темпе, започна днес в Лариса с 36 обвиняеми, сред които и служители на железниците. Заседанието обаче беше отложено след многократни прекъсвания и възражения относно условията в съдебната зала, информира изданието.
Десетки жертви и ранени при катастрофа между два влака в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)
36 души са обвинени, а над 350 свидетели ще бъдат изслушани по време на процеса в град Лариса, който се намира близо до мястото на инцидента. Около 250 адвокати ще участват в делото.
Председателстващият съдия прекрати заседанието по време на прочитането на имената на обвиняемите заради силни реакции от страна на защитата. Адвокатите изразиха притеснения относно пригодността на специално подготвената съдебна зала в конферентния център на университета в града, където се провежда делото, пише „Катимерини“.
Влаковете в цяла Гърция спират на 23 март
Изданието „Вима“ припомня, че на подсъдимата скамейка ще застане ръководителят на движението на гара Лариса във фаталната нощ, който е насочил двата влака по един и същи коловоз, колегите му, които са напуснали работното си място по-рано, други служители на железопътните инфраструктурни компании ОСЕ и ЕРГОСЕ, на Министерството на транспорта и инфраструктурата, на железопътния превозвач „Хеленик трейн“ и др.
Местните медии припомнят също, че подсъдимите са изправени пред обвинения, които могат да доведат до доживотни присъди. В момента никой от обвиняемите не е в ареста, въпреки че някои са били задържани под стража преди процеса. Сред съдените няма политически фигури.
Днес железопътните работници в Гърция провеждат 24-часова стачка, която техният синдикат определи като „акт на колективна памет, протест и демократична бдителност“.
Трагедията, при която загинаха предимно студенти, предизвика силно обществено недоволство и демонстрации в Гърция. Към управляващите бяха отправени обвинения, че са забавили въвеждането на необходимите системи за безопасност по железопътната линия. Роднини на жертвите също така обвиняват властите, че се опитват да прикриват доказателства.Редактор: Цветина Петрова
