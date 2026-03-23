Делото за железопътната катастрофа в Гърция, при която на 28 февруари 2023 г. загинаха 57 души, беше отложено за 1 април заради оспорване на условията в съдебната зала, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Съдебният процес по най-смъртоносното железопътно произшествие в историята на Гърция, станало в прохода Темпе, започна днес в Лариса с 36 обвиняеми, сред които и служители на железниците. Заседанието обаче беше отложено след многократни прекъсвания и възражения относно условията в съдебната зала, информира изданието.

36 души са обвинени, а над 350 свидетели ще бъдат изслушани по време на процеса в град Лариса, който се намира близо до мястото на инцидента. Около 250 адвокати ще участват в делото.

Председателстващият съдия прекрати заседанието по време на прочитането на имената на обвиняемите заради силни реакции от страна на защитата. Адвокатите изразиха притеснения относно пригодността на специално подготвената съдебна зала в конферентния център на университета в града, където се провежда делото, пише „Катимерини“.

Изданието „Вима“ припомня, че на подсъдимата скамейка ще застане ръководителят на движението на гара Лариса във фаталната нощ, който е насочил двата влака по един и същи коловоз, колегите му, които са напуснали работното си място по-рано, други служители на железопътните инфраструктурни компании ОСЕ и ЕРГОСЕ, на Министерството на транспорта и инфраструктурата, на железопътния превозвач „Хеленик трейн“ и др.

Местните медии припомнят също, че подсъдимите са изправени пред обвинения, които могат да доведат до доживотни присъди. В момента никой от обвиняемите не е в ареста, въпреки че някои са били задържани под стража преди процеса. Сред съдените няма политически фигури.

Днес железопътните работници в Гърция провеждат 24-часова стачка, която техният синдикат определи като „акт на колективна памет, протест и демократична бдителност“.

Трагедията, при която загинаха предимно студенти, предизвика силно обществено недоволство и демонстрации в Гърция. Към управляващите бяха отправени обвинения, че са забавили въвеждането на необходимите системи за безопасност по железопътната линия. Роднини на жертвите също така обвиняват властите, че се опитват да прикриват доказателства.

Редактор: Цветина Петрова